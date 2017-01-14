أوباما الفاسد والجاحد: الديمقراطية إلهة تمر

قرارات الحروب لم تعُد سهلة،

فارتضت حكومات الخليج شريكاً وتنظيم القاعدة جيشاً، تفادياً لتمويل الحروب بجنود من شعب يرفض إرسالهم ومال يرفض المكلفون الضريبيون سداده.

لأنه لم يكن على هواها

فصارت الديمقراطية عندها، إلهة تمر تعبُدها، لكنها إذا جاعت تأكلها.