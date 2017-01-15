سورية ميزان القوة والعراق ميزان الوحدة سورية ميزان القوة والعراق ميزان الوحدة

وعندما توحّدت مصر وسورية في حرب تشرين عام 1973 دون هذه القاعدة السورية العراقية الصلبة فقدت الحرب فرصتها في بلوغ أهدافها بمجرد اهتزاز موقف مصر

وثبت أن ما أنتجته هذه المعادلة بغياب قاعدة سورية عراقية صلبة كان مجرد هدنة بين خطين عربيين خط يرهن مصير فلسطين بالتفاوض وخط يرى مستقبلها في المقاومة