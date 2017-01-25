– أستانة: ترويكا نواة نظام إقليمي جديد

تجمّعت في سورية آخر المحاولات الأميركية لإنقاذ مشروع القطبية الأحادية بعد حروب العراق وأفغانستان الفاشلة، ومحورها تحجيم إيران وإبعاد روسيا والصين عن البحر المتوسط.

أن سورية هي المربع الذهبي في رقعة الجغرافيا السياسية التي يتغير معها كل شيء وينقلب إلى عكسه،

لاستنقاذ وإعادة إطلاق ما ضاع من فرص للنجاح في استيلاد نظام إقليمي جديد يوقف التداعي ويؤسس لمرحلة طويلة من السيطرة

تراكم

استردّت خلاله روسيا حيويتها

ودخلت الصين خلاله نادي الأوائل اقتصادياً

تهيأت فيه إيران لمواجهات القرن الحادي والعشرين، وتصلّب خلاله عود المقاومة في لبنان لحروب إقليمية تتخطّى حدود لبنان، وتمرس فيه السوريون شعباً وجيشاً في كيفية تحمُّل آلام المخاض وشبح الحرب الأهلية من دون تضييع البوصلة والغرق في الفتنة،

وسقوط رهان مواصلة الحرب بعنوان هيلاري كلينتون، ووصل دونالد ترامب وعنوان التشبيك مع روسيا في الحرب على الإرهاب، وحصر الصراع مع إيران والمقاومة في مستقبل أمن «إسرائيل» بعيداً عن مستقبل سورية