Was Lavrov felicitous: Syria was about to fall without our intervention? هل كان لافروف موفقاً: سورية كانت ستسقط لولا تدخّلنا؟

Written by Nasser Kandil,

No one can discuss the magnitude of the impact resulting from the Russian intervention in the war in Syria and what was achieved by this historic strategic decision during fifteen months either on Syria or on Russia or on the world, its balances, and its coming equations.as no one can accept the idea that Russia was maneuvering when it said at the spokesman of its Foreign Minister repeatedly that it has come to defend its national security from Damascus, because some of the terrorism which came to fight in Syria and to be rooted in it descended from Chechen, Kyrgyz, and Oozbkih origins that are integrating with the Russian security in multiple ways, as no one can deprive Russia from its right of boasting of its role in the great achievement and the transition which was caused by the war in Syria, and the opposite shift caused by this war due to the Russian role in the region and the world.

Discussing the speech of the Russian Foreign Minister Sergei Lavrov “without our intervention the regime in Syria was about to fall during two weeks or three” was expressed from two perspectives. First, its validity and conformity with the reality. Second, the extent of its suitability to the position of Russia, its role, and the type of its relation with its allies. Originally Russia is a conservative country diplomatically, it is aware of its precision in its diplomatic words ad their expression honestly about the facts that are indisputable and they are not a result of a moment of emotion. Originally Russia is a county that is keen on presenting its foreign policy according to the standards of the respect of the sovereignty of the countries legally and morally, at their forefronts the sense of the national dignity, vigor and pride, the refusal of any suggestion of trusteeship, disregarding of the sovereign principles of any county. So how if it is a country that provided as the Russian officials said repeatedly high cost on the behalf of all the countries of the world in confronting the danger of the terrorism which was brought by major countries and has cost billions of dollars and tens thousands of fighters according to the Russian speech that is provided with proofs and documents. Despite its steadfastness, the terrorism was about to target all the capitals of the entire world from Washington to Paris to London and Moscow as the Russian President and the Russian Foreign Minister said repeatedly. And how if the concerned country was an ally that wants to have an alliance with Russia to the extent that surpasses what the alliance of Russia has reached to an alliance with a country outside the Russian Federation, it is an encouraging example for the others especially the countries which started to feel of the injustice and the dishonor of their relations with Washington and envy Syria for its allies at their forefront the alliance of Damascus with Moscow, however the words of the Minister Lavrov affected badly these concepts and these standards.

Accurately, the Minister Lavrov was not felicitous, the correct is to say that the victory of Syria was not possible without the role played by Russia as the Iranian role and the role of Hezbollah, while the fall of Syria is something else and there was no way for predicting of it, especially because the year and the three months after the Russian military positioning in Syria were not for the defense, they witness by facts the transition from defense to attack according to the Syrian army on three temporal stages, the first is in the northern of Syria in the countryside of Aleppo and Latakia and the recapturing of tens of towns, square kilometers and important sites by the Syrian army, it ended by the truce of February 2016, the second started in the stage of truce and ended with recapturing Palmyra from the hands of ISIS, while the third is in Autumn 2016 that ended with the liberation of Aleppo. Among them there was not any case of defense to protect the Syrian army and the Syrian state from a counterattack, but the counterattack which faced the Syrian army and its allies was in the countryside of Aleppo between the truce and the final attack on Aleppo. At that time Russia was standing apart away from presenting the support in harmony with the requirements of its negotiating role with Washington and Ankara hoping to reach to a political solution.

The facts show that the real risks which was exposed by Syria, its state, and its army were not on the eve of the Russian military positioning, which everyone knows that it came within the context of agreement on the transition from defense to attack among the Russian, Iranian, and the Syrian allies, having reached to an understanding on the Iranian nuclear program and the demise of the risks of the entry of the Americans into military adventure which have emerged with the arrival of the US fleets to the Mediterranean in Summer 2013. Syria decided to confront them being sufficient with the moral and the armament support of Russia within the application of the purchase agreement of qualitative Russian weapons in 2012. Moscow has blocked its implementation based on American and Israeli pressures and promises that ensure that Syria will not be exposed to the risk of attack. However Moscow has applied that agreement after the US threat of targeting Syria. So it stood a historic position that can be said that it prevented the exposure of Syria to the threat of war, this saying does not embarrass or disturb, and it does not lack the precision. Then was the political solution for the chemical weapon the outcome of the Syrian Russian announced stable and clear cooperation, where the Russian stability with Syria does not accept to be debated.

If we talk about the threat of the fall of Syria based on considering the fall of Damascus has this meaning, there are Syrian areas that will continue the fight and no one can predict of what will happen, and such of this threat was not known by the war on Syria especially before the Russian military positioning, but it can be recorded a historic moment in the war which was in Summer 2012, when Syria knew the two biggest attacks on its capital, the bombing of the headquarter of the National Security and the martyrdom of its military leaders in addition to the chaos on which those who organized the process have betted on its employing to overthrow the Syrian capital, but they failed, and after few days the attack which was waged by Al Nusra front on the headquarter of the Ministry of Defense and the Staff of the Syrian army in the heart of the capital and it has failed. The two attacks were coincided with military splits to weakening the army, most notably the escape of Manaf Talas, and political splits most notably the escape of Riad Hjab. However despite of that Damascus was not overthrown and it did not fell that it was threatened of fall.

If we assume the opposite facts that Syria was threatened to fall, then the talking about that is affecting the Syrians in the heart of their national feeling and undermining the cohesion of their emotional alliance with Russia, as it is undermining of the prestige of Russia as a country that considers its allies and wants to present different image of the concept of the superpower which was provided by America, which through its failure it paved the way for the presence of Moscow as an example which it perfected its presenting, but for these friendly bullets which affected Syria without the bad faith certainly, but did not hurt certainly, especially because their source is the minister whom we love and whom the Syrians love, remembering how everyone who loved Syria described him with eagle or a vulture in his defense Syria, and its rights, countering the aggression away from its dignity and the validity of its position. It was possible for the minister within his indication to the importance of the Russian military role to be sufficient by saying that frustrating the hopes of the terrorists by making Syria in its geographical position a shelter and a base for launching has formed an unforgettable Russian contribution, that will be written by history through keeping the international security and peace. So it is enough to imagine the situation without the intervention of Russia and leaving Syria a base of attracting the terrorists from all over the world coming to it amateur individual but leaving it professional and organized.

Excellency the Minister Sergei Lavrov; with all the love, your words were not felicitous and have caused hurt without reason; they were as bullets that did not target any enemy target. They did not benefit Russia, but they harmed Syria. We will consider them friendly bullets that happen in wars.

هل كان لافروف موفقاً: سورية كانت ستسقط لولا تدخّلنا؟

– لا يمكن لعاقل أن يناقش في حجم التأثير الذي ترتّب على الدخول الروسي على خط الحرب في سورية، وما أنجزه هذا القرار التاريخي الاستراتيجي خلال خمسة عشر شهراً، سواء لسورية أو لروسيا أو للعالم وتوازناته ومعادلاته المقبلة، كما لا يمكن لعاقل أن يتقبّل فكرة أن روسيا كانت تناور عندما قالت بلسان رئيسها ووزير خارجيتها مراراً أنها جاءت تدافع عن أمنها القومي من دمشق، لأن الإرهاب الذي جاء يقاتل في سورية ويتجذّر فيها، ينحدر بعضه الوافر من أصول شيشانية وقرغيزية وأوزبكية تتداخل جميعاً مع الأمن الروسي بطرق متعددة، كما لا يحق لأحد حرمان روسيا من حقها بالتباهي بدورها في الإنجاز الكبير والتحول الذي أحدثته في الحرب في سورية، والتحول المقابل الذي أحدثته الحرب بما تنتهي إليه، بفعل هذا الدور الروسي، في المنطقة والعالم.

– مناقشة كلمات وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف «لولا تدخلنا لسقط النظام في سورية خلال أسبوعين أو ثلاثة» مطروحة من زاويتين، الأولى مدى صحتها ومطابقتها للواقع، والثانية مدى ملاءمتها لمكانة روسيا ودورها ونمط علاقتها بحلفائها. وروسيا بالأصل دولة محافظة دبلوماسياً تحرص على الدقة في كلامها الدبلوماسي وتعبيره بأمانة عن الوقائع التي لا تقبل الجدل ولا يمكن أن تنسب للحظة انفعال أو استسهال، كما ان روسيا بالأصل دولة تحرص على تقديم سياستها الخارجية وفقاً لمعايير احترام السيادة قانونياً وأخلاقياً للدول، وفي مقدمتها الشعور بالعزة الوطنية والكرامة والعنفوان، ورفض أي إيحاء بالوصاية والاستخفاف بالمقومات السيادية لأي دولة، فكيف إذا كانت دولة قدّمت، كما قال المسؤولون الروس مراراً، ضريبة غالية عن العالم كله في مواجهة خطر الإرهاب الذي جلبته وفقاً لكلام روسي مقرون بالإثباتات والوثائق، دول كبرى، وكلف مليارات الدولارات وزجّ عشرات آلاف المقاتلين، ولولا صمودها لكان الإرهاب يلعب ويضرب في عواصم العالم كله من واشنطن وباريس ولندن إلى موسكو نفسها، كما قال الرئيس الروسي ووزير خارجية روسيا مراراً. وكيف إذا كانت الدولة المعنية حليفة تريد روسيا لنمط حلفها معها، وقد بلغ أقصى ما يبلغه حلف لروسيا بدولة خارج الاتحاد الروسي، نموذجاً مشجّعاً للغير، خصوصاً للدول التي بدأت تشعر بظلم وهوان العلاقات التي تقيمها هذه الدول مع واشنطن وتحسد سورية على حلفائها، وفي مقدمتهم حلف دمشق مع موسكو، وكلمات الوزير لافروف تصيب بالأذى هذه المفاهيم والمعايير معاً بالأذى.

– في الدقة لم يكن الوزير لافروف موفقاً، فالصحيح القول إن نصر سورية ما كان ممكناً لولا الدور الذي لعبته روسيا، مثله مثل الدور الإيراني ودور حزب الله، أما سقوط سورية فشيء آخر، ولا مجال للتنبؤ فيه، خصوصاً أن السنة وربع السنة لما بعد التموضع الروسي العسكري في سورية لم تكن للدفاع، بل شهدت بالوقائع الانتقال من الدفاع إلى الهجوم بالنسبة للجيش السوري، على ثلاث موجات زمنية، الأولى شمال سورية في ريفَيْ حلب واللاذقية واسترداد الجيش السوري عشرات البلدات والكيلومترات المربعة والمواقع الهامة، انتهت بهدنة شباط 2016، والثانية في مرحلة الهدنة وانتهت باسترداد تدمر من يد تنظيم داعش والثالثة في خريف 2016 وانتهت بتحرير حلب، وليس بينها حالة دفاع لحماية الجيش السوري والدولة السورية من حال هجوم معاكس، بل إن الهجوم المعاكس الذي تعرّض له الجيش السوري وحلفاؤه في ريف حلب بين الهدنة والهجوم الأخير على حلب، فقد كانت روسيا خلاله تقف بعيداً عن تقديم الإسناد انسجاماً مع مقتضيات دورها التفاوضي مع واشنطن وأنقرة أملاً بالتوصل لحل سياسي.

– تقول الوقائع أيضاً إن المخاطر الحقيقية التي تعرضت لها سورية ودولتها وجيشها، لم تكن عشية التموضع الروسي العسكري، الذي يعرف الجميع أنه جاء في سياق توافق على الانتقال من الدفاع إلى الهجوم بين الحلفاء الروسي والإيراني والسوري، بعدما تمّ التوصل للتفاهم على الملف النووي الإيراني، وزوال مخاطر دخول الأميركيين بمغامرة عسكرية، كانت قد أطلّت برأسها مع مجيء الأساطيل الأميركية إلى المتوسط في صيف 2013، وقررت سورية مواجهتها مكتفية بالدعم المعنوي والتسليحي لروسيا من ضمن تطبيقها اتفاقية شراء سورية أسلحة روسية نوعية العام 2010 وجمّدت موسكو تنفيذها، حينها بناء على ضغوط ووعود أميركية و»إسرائيلية»، تضمن عدم تعرّض سورية لخطر هجوم، وأفرجت عنها موسكو مع التهديد الأميركي بضرب سورية، ووقفت موقفاً تاريخياً يمكن القول إنه منع تعرُّض سورية لخطر حرب، ويكون القول في مكانه، ولا يُحرج ولا يُزعج، ولا تعوزه الدقة، وبعده جاء الحل السياسي للسلاح الكيميائي ثمرة تعاون روسي سوري معلن وثابت وواضح، وفيه من الثبات الروسي مع سورية ما لا يقبل النقاش.

– إن أمكن الحديث عن خطر سقوط سورية، بالاستناد إلى اعتبار سقوط دمشق يحمل هذا المعنى تجاوزاً، لأن سقوط دمشق لن يُنهي الحرب، فثمة مناطق سورية ستواصل القتال ولا يملك أحد التنبؤ بما ستؤول إليه، فإن مثل هذا الخطر لم تعرفه الحرب في سورية، خصوصاً لم تعرفه قبيل التموضع الروسي العسكري، وإن أمكن تسجيل لحظة تاريخية في الحرب تقترب من هذا المعنى فهي في صيف العام 2012، عندما عرفت سورية أكبر هجومين في عاصمتها، مع تفجير مقرّ الأمن القومي واستشهاد قادتها العسكريين والفوضى التي راهن الذين نظموا العملية على توظيفها لإسقاط العاصمة السورية وفشلوا. وبعده بأيام الهجوم الذي شنته جبهة النصرة على مقرّ وزارة الدفاع وأركان الجيش السوري في قلب العاصمة وانتهى بالفشل، وتزامن الهجومان مع انشقاقات عسكرية لضعضة الجيش أبرزها هروب مناف طلاس، وانشقاقات سياسية أبرزها هروب رياض حجاب، ورغم ذلك لم تسقط دمشق ولم تشعر أنها مهدّدة بالسقوط .

– لو سلّمنا عكس الوقائع، بأن سورية كانت مهدّدة بالسقوط فإن اللغة بالحديث عن ذلك، تمسّ السوريين في صميم شعورهم الوطني، وتنال من تماسك حلفهم العاطفي والوجداني مع روسيا، كما تنال من هيبة روسيا كدولة تقيم حساباً لحلفائها وتريد تقديم صورة مغايرة عن مفهوم الدولة العظمى الذي قدّمته أميركا وأفسحت بفشلها الطريق لتقدّم موسكو نموذجها، الذي أحسنت تقديمه، لولا هذه الرصاصات الصديقة التي أصابت سورية بلا سوء نية بالتأكيد، لكنها تؤلم بالتأكيد أيضاً، وبالأخص لأن مصدرها الوزير الذي نحبّ ويحبّه السوريون، ونذكر ويذكرون كيف وصفه كل من أحبّ سورية بالنسر والصقر، والأسد، في دفاعه عن سورية وحقوقها وردّ العدوان عن كرامتها وصحة موقفها وسلامته، وكان ممكناً للوزير في معرض الإشارة إلى أهمية الدور الروسي العسكري، الاكتفاء بالقول إن إسقاط آمال الإرهابيين بجعل سورية بمكانتها الجغرافية ملاذاً وقاعدة انطلاق، قد شكل إسهاماً روسياً لن يُنسى وسيكتبه التاريخ في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ويكفي تخيّل الوضع لو لم تتدخّل روسيا وتركت سورية لتشكل قاعدة جذب لهواة الإرهاب من كل أصقاع الدنيا، يأتونها هواة ومنفردين ويعودون منها محترفين ومنظّمين.

– بكل محبة معالي الوزير سيرغي لافروف كلماتك لم تكن موفقة وقد تسبّبت بجرح بلا سبب. رصاصات لم تُصِب هدفاً عدواً. رصاصات لم تنفع روسيا، لكنها أضرّت بسورية، وسنحسبها رصاصات صديقة تحدث في الحروب .

هل كانت دمشق فعلا على بعد أسبوعين من السقوط في يد “الإرهابيين” قبل التدخل العسكري الروسي؟ ولماذا فجر لافروف مفاجأته هذه قبل أيام من مؤتمر الآستانة؟ وهل هي رسالة لإيران.. وماذا يقصد بحديثه عن “سورية علمانية” وضمان حقوق المسيحيين والأقليات؟ عبد الباري عطوان فاجأ سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي حلفاء بلاده قبل اعدائها عندما كشف في مؤتمر صحافي بأن دمشق كانت على بعد أسبوعين الى ثلاثة من السقوط في ايدي الإرهابيين، وان التدخل العسكري الروسي الذي جاء بطلب من السلطة الشرعية في دمشق منع هذا الانهيار، واكد ان بلاده ساعدت الجيش السوري في صد الهجوم على العاصمة دمشق. تفجير هذه المفاجأة، وقبل ستة أيام من انعقاد مؤتمر الآستانة الذي سيدشن مفاوضات غير مسبوقة بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة، بزعامة السيد محمد علوش، زعيم فصيل “جيش الإسلام” المصنف إرهابيا من قبل النظام، لا يمكن ان يكون بمحض الصدفة، ولا نستبعد ان يكون رسالة اريد بها التذكير بأن روسيا هي التي حمت النظام من السقوط، وليس أي جهة أخرى، ربما في إشارة الى ايران. توقيت هذه الرسالة مهم، لانها تأتي في ظل تزايد الحديث عن وجود خلافات روسية إيرانية ، حول جدول اعمال مؤتمر الآستانة، والأطراف التي من المفترض ان تشارك فيه، الى جانب خلافات بين الجانبين حول وقف اطلاق النار الذي يحتل هدف تثبيته قمة اجندات المؤتمر المذكور، وكان لافتا تصريح السيد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايراني الذي ادلى به امس، واكد فيه ان ايران تعارض وجود أمريكا في مفاوضات الآستانة، وقال “لم نوجه لهم الدعوة، ونعارض وجودهم”، ربما في رد على حديث لافروف عن توجيه دعوة لإدارة ترامب للمشاركة في المؤتمر. مصادر دبلوماسية لبنانية مقربة من ايران كشفت لـ”راي اليوم” بأنها لا تستبعد ان يكون التمثيل الإيراني في مؤتمر الآستانة “متواضعا جدا”، وبصفة “مراقب”، أي ان السيد ظريف قد لا يحضره مطلقا كبادرة احتجاج على بعض “الاملاءات” الروسية التركية، على حد قول تلك المصادر، اللهم الا اذا جرى حل هذه الخلافات في الأيام المقبلة. *** المعارضة السورية تواجه انقسامات حادة أيضا حول مؤتمر الآستانة، وانعقاده تحت مظلة التنسيق الروسي التركي، فاستبعاد الهيئتين السياسيتين للمعارضة، الهيئة العليا في الرياض، والائتلاف الوطني في اسطنبول، واحلال الفصائل المسلحة مكانها، يؤكد ان هذه الخطوة قد تثبت “الطلاق” بين الجناحين العسكري والسياسي، ولافروف جسد هذا الطلاق في مؤتمره الصحافي المذكور آنفا، عندما قال، “تثبيت وقف اطلاق النار هو العنوان الرئيسي، ولكن هذا الوفد الذي يمثل الفصائل الفاعلة في ميادين القتال هو الذي سيمثل المعارضة أيضا في المفاوضات السياسية المقبلة في جنيف”، فهل هناك ما هو أوضح من هذا الوضوح؟ نجاح موسكو في دق اسفين الخلاف بين المعارضتين المسلحة والسياسية قد يكون ابرز إنجازات مؤتمر الآستانة ، حتى قبل ان يبدأ، اما الخطوة التالية، فستكون من خلال اجراء غربلة لهذه المعارضة المسلحة المعتدلة، بحيث يتم الفصل بين الإسلامية منها، وغير الإسلامية، وشطب الأولى، واعتماد الثانية. لافروف سلط الأضواء على هذه النقطة دون مواربة في مؤتمره الصحافي صباح اليوم عندما قال “اعتقد انه امر مهم للغاية، مهم بالدرجة الأولى، الحفاظ على سورية كدولة علمانية متعددة الاثنيات والطوائف، وفق ما يقتضي به قرار مجلس الامن الدولي”، وأضاف “يجب ان ندرك ان وقف هذه الحرب، وضمان حقوق، ليس المسيحيين فقط، بل والمسلمين وممثلي الطوائف الأخرى الذين يعيشون منذ القدم في سورية وفي دول المنطقة الأخرى، وهذا هدف يمكن تحقيقه عبر استخدام القوة لانه يجب محاربة الإرهاب والقضاء عليه بلا رحمة او هوادة، وهذا ما نتولاه بمساعدتنا للجيش السوري”. مؤتمر الآستانة ربما يكون الأكثر أهمية من كل المؤتمرات المماثلة التي سبقته في جنيف وفيينا ونيويورك، ليس لانه يأتي تجسيدا لامتلاك روسيا كل أوراق القوة في الملف السوري، وهي التي تحدد الاجندات وتختار المفاوضين، وانما أيضا لانه سيحدد مستقبل سورية وهوية حكومتها. *** يكفي ان نتابع المواجهة بين اكثر الصقور تطرفا وشراسة التي ستجلس على مائدة المفاوضات وجها لوجه، ونحن نتحدث هنا عن السيد بشار الجعفري، رئيس الوفد السوري، وخصمه اللدود السيد محمد علوش، رئيس الوفد المعارض، اللذين طالما تبادلا الاتهامات الخارجة عن كل النصوص الدبلوماسية، فالاول ا حد دهاة النظام السوري ، ويملك خبرة عميقة في المفاوضات والمواجهات ومقارعة الخصوم، والثاني يملك خبرة ميدانية عسكرية، وجرأة في المواقف بدرجة الغضب، والانسحاب اذا اضطر الى ذلك، ولا ننسى انه كان كبير المفاوضين في وفد المعارضة في مؤتمر جنيف الأخير، ولكن اقامته لم تطل وانسحب. بقيت نقطة أخيرة على درجة كبيرة من الأهمية، لا يجب القفز عنها، في محاولة قراءة ما بين سطور تصريحات الوزير الافروف، وهي ان روسيا انتصرت لحلفائها السوريين، ولم تتردد لحظة في ارسال طائراتها واساطيلها لمنع سقوط العاصمة دمشق في ايدي المعارضة المسلحة عندما كانت على بعد بضعة كيلومترات من بواباتها، بينما لم يفعل حلفاء هذه المعارضة وداعميها الشيء نفسه، او اقل منه، لمنع سقوط مدينة حلب، وهنا يكمن الفارق الأساسي الذي يشكل ابرز عوامل الحسم الذي نرى مقدماته في الازمة السورية، انطلاقا من مؤتمر الآستانة. في الماضي كان جلوس المعارضة على مائدة المفاوضات مع الحكومة السورية من الأمور المحركة للجانبين، ثم انتقلت الخطوط الحمر للجماعات المسلحة التي جرى تصنيفها إرهابية، الآن سقطت هذه الخطوط، وبات الذين يرفعون السلاح لاسقاط النظام يتفاوضون معه على وقف اطلاق النار، وبعد ذلك الحل السياسي، وتحت راية “الاحتلال الروسي” الملحد. سبحان مغير الأحوال.. لم يسقط النظام بل سقطت جميع المحرمات لدى جميع الأطراف.

