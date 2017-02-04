دي ميستورا بين لافروف والجبير وغوتيريس

فبراير 3, 2017

والمعلومات تقول إن التفاهم الذي سمح لغوتيريس بالفوز بالمنصب تضمّن اتفاقاً مع روسيا بإعفاء دي ميستورا من مهامه

فتعهد بالتنسيق مع روسيا وسحب الفيتو عن مواصلة مهامه،

صدى التفاهم بين غوتيريس ولافروف