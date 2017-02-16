زمن عماد مغنية
حسن عليق
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تجاوزت المقاومة خسارتها الكبرى باغتيال قائدها الجهادي الحاج عماد مغنية قبل تسع سنوات. والقدر الكبير من الفضل في هذا التجاوز، يعود إلى عماد مغنية نفسه، وإلى الفريق الذي كان يعمل معه. فقبل استشهاده، كان الحاج رضوان قد أتمّ القسم الأكبر من المهمات الملقاة على عاتقه، لجهة رسم مسار تعاظم قوة المقاومة، وتحويلها من تنظيم محلي، إلى قوة إقليمية قادرة على خوض معركتين في آن معاً. الرجل الذي تمكّن، ببراعة، من المواءمة بين العمل الأمني والعمل العسكري، ومن نقل تجربة المقاومة في لبنان إلى العراق وفلسطين، كان، بلا شك، سيرفع القبعة لمن تقاسموا مهماته بعد رحيله، ولمقاتليه الأشداء الذين راكموا الكثير من الخبرات بعد استشهاده، حتى باتت «حصّتهم» هائلة في الحسابات السياسية والعسكرية في الإقليم. والكثير مما أنجزه المقاومون في السنوات الأخيرة، مبنيّ على إرث عماد مغنية. وأهم ما في ذلك، مراكمة القوة الرادعة التي تجعل «زمن عماد مغنية» مستمراً حتى اليوم
جرى ذلك بعد أيام على اغتيال الحاج عماد مغنية يوم 12 شباط 2008. بعض قادة المقاومة، من الصفّين الأول والثاني، يفتحون «بريدهم» الخاص بعملهم، فيجدون رسائل من «الحاج». خطط ومشاريع سبق أن ناقشوه فيها، وأرسلوا له مسوّداتها، فأتتهم ردوده عليها. موافقات على مشاريع وخطط، ورفض لأخرى. بدت هذه الرسائل أشبه بوصيته. لم يُعرف ما إذا كان الحاج عماد قد سجّل وصية مصوّرة، أسوة بباقي شهداء المقاومة.
وثائقي يعرض الليلة على «المنار»: ذلك «السرّ» الذي ربطه بالناس
زينب حاوي
يوم تشييع الشهيد عماد مغنية، في ذلك اليوم الماطر من شهر شباط (فبراير) قبل تسع سنوات، خرج الآلاف، نساء ورجالاً، متحدّين الظروف المناخية، ومرتدين السواد. بدوا وقتها كالموج المتراص، خلف نعش الشهيد. عند تلك اللحظة، خرج الرجل الأسطورة الى الناس، تعرّفوا إلى وجهه واسمه وكنيته، وأسرار كثيرة في مسيرته المقاومة والنضالية.
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Filed under: AngloZionist Empire, Gaza, Lebanon, Levant, Palestine, USA, Zionist entity |
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