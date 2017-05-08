وأخيرا .. الرواية السورية الحقيقية عن “حركة الاخوان المسلمين”؟

ولكن أخيرا .. تم تحقيق أول نسخة وثائقية رسمية سورية تفند السردية الاخوانية عبر وثائقية (طلقات الغدر) التي بثتها الاخبارية السورية في عمل يستحق الثناء لأنه تحرك في الاتجاه الصحيح وكلام يجب أن يقال للأجيال التي ترضع الحكاية من أثداء الجزيرة والعربية ومكتب المرشد للاخوان ومئات المراكز الاعلامية الخليجية التابعة للحركات الاسلامية التي لاتروي الا مايناسبها وتستعمل المبني للمجهول عند وجود جريمة اخوانية وكأن الاخوان كانوا من أتباع الساتياغراها ومدرسة المهاتما غاندي حيث لايقتلون خصمهم وهم دوما ضحايا والنظام السوري يقتلهم كالحشرات ويسبي نساءهم ولاعمل لقيادات الاخوان الا البحث عن طرق لاجهاض نساء المجاهدين اللواتي يتعرضن للاغتصاب الجماعي ..