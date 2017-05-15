وثيقة حماس..سامَحَ اللهُ حزب الله

لكنه انتماءٌ مشروطٌ بعدم البيعة على السمع والطاعة في المنشط والمكره،

مع الإشارة إلى إمكانية التهدئة

فيما حماس كانت أقل غموضاً وأقل حنكةً حين حددت أراضي 67

فقد اعتبر البرنامج أن الكفاح المسلح على رأس الوسائل النضالية المشروعة لتحرير فلسطين،

أن التفاوض مع العدو ليس حراماً

عام خروج حماس من سوريا

وهي ليست وليدة اللحظة بل أربع سنوات من النقاش والمشاورات

القبول بدولة في حدود الرابع من حزيران عام 67

لتي يستخدمها الإسلاميون لتبرير كل تفريطٍ أو تنازل

هذا القياس يعني لو أن النبي كان بيننا اليوم، لما تردد في التفاوض مع “إسرائيل”

قد تكون ظروف التسعينات قابلة لاستنباط تبريرات التنازلات

ولكن اليوم

لا يمكن لحماس أن تبرر وثيقتها بحجة النضج السياسي وتراكم التجربة،

هذه الوثيقة هي ضريبة اصطفاف حمساوي صريح في محور تركي قطري وسعودي