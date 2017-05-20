Trump on Saudis
ترامب : السعوديون حمقى ، ولكنني احبهم؟ انهم مصرفنا المركزي !
قمة الضعف والتسلل
مايو 20, 2017
ناصر قنديل
لم يتغيّر شيء في مصادر القوة الأميركية منذ جاءت الأساطيل الأميركية إلى البحر المتوسط وقرّر الجنرالات أنّ على الرئيس مهما كان اسمه أن يأمر بسحبها واللجوء إلى التفاوض على تسوية مع موسكو، لأنّ المواجهة الكبرى التي ستندلع فوق قدرات واشنطن وحساباتها.
كلّ الذي تغيّر ليس في صالح واشنطن، فموسكو صارت هنا، وإيران زادت قوة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، والدولة السورية تزيد من سلة غلال انتصاراتها كلّ يوم، وتركيا التي كانت قاعدة الارتكاز في الحرب صارت الإبن الضال، وجلّ ما تملكه واشنطن هو التسلل لتنفيذ ضربات غير مؤثرة عسكرياً يرافقها صخب تسويقي لدى الحلفاء المذعورين مما بعد نصر سورية وحلفائها، وتعقبها حملة علاقات عامة لتفادي تحوّلها تصعيداً لا تريده واشنطن، فيكون الخطاب للحلفاء ها قد عدنا ولموسكو لن نعيدها مرة أخرى.
تأتي واشنطن لتقول لحلفائها في الخليج ولـ»إسرائيل» معاً، لا تخافوا مما سيجري في سورية فلن أترككم لقمة سائغة لإيران وحزب الله، ولن أدع سورية ورئيسها ينتقمون منكم، تجمّعوا وتكتلوا وتسلّحوا وستجدوننا معكم إذا تعرّضتم للخطر.
المؤتمر الصحافي لوزير الدفاع الأميركي ورئيس أركانه وما قالاه عن مستقبل الرقة بعد تحريرها وحتمية تسليمها للدولة السورية تحت شعار أنّ الوضع معقد جداً، وأنّ مسألة رواتب الموظفين، وتأمين الكهرباء والطاقة أمور تتولاها الحكومة ومثلما تعاونّا مع فرقها في سدّ الفرات سنتصرف في الشؤون المدنية، وحده كافٍ لتعريف التوازنات الحقيقية وليس صراخ دونالد ترامب الآتي لتجميع ما تبقى من مال في جيوب حكام الخليج وما في جعبتهم من طمأنة لـ«إسرائيل» ليرحل إلى تل أبيب موزعاً المزيد من رسائل الاطمئنان.
كلام رئيس أركان الجيوش الأميركية نافياً نية الاشتباك مع الجيش السوري وحلفائه، أو السعي لمنعه من الوصول للحدود العراقية، وحصر المسألة بحماية القواعد الأميركية وعدم الاقتراب منها يرسم قواعد الاشتباك وليس عقوبات بلا معنى تطال رموز المقاومة، ولا كلام فارغ وكؤوس مليئة بالحقد سيتبادلها مهزومون في الرياض يخجل لبناني حرّ من أن يكون بينهم.
(Visited 74 times, 74 visits today)
Related ِArticles
Related Articles
- قمة الطغاة وإرادة المستضعفين
-
-
- معهد واشنطن: دول اسلامية غير مستعدة لتبني الاجندة السعودية المعادية لايران وشكوك حول مشاركة قابوس ونواز شريف
- واشنطن بوست: ترامب سيعلن رؤيته لانشاء حلف “ناتو عربي” جديد
- Washington & Riyadh: Sudan instead of Syria نقاط على الحروف – واشنطن والرياض: – السودان بدلاً من سورية؟
- LEAKED: Text of Trump’s Peaceful Islam Speech
- Donald Trump, Mohammad Bin Salman Most Dangerous Men on Planet: Patrick Cockburn
- 10 Reasons Trump Should Not Strengthen U.S.-Saudi Ties
- Trump’s Trip to Riyadh Offers Left and Right Common Ground
- Feeding the source of Jihadism, US Nears $100 Billion Arms Deal with Saudi Arabia
- Donald of Arabia: Trump in the Middle East
- You Can’t Understand ISIS If You Don’t Know the History of Wahhabism in Saudi Arabia
- Unholy Alliance Between Zionism And Wahabism Exposed
- US Congress Conclusion on Saudi Wahabism and the Rise of ISIS
- Wahabism: Management of Savagery
- Kather Al-Bashrawi: On Wahabism, Brotherhood and the War on syria
- Ali Al-Shuaibi: Ibn Taymiya, the Spiritual god father of brotherhood and Wahabism, and call for Syrian
- Oََn Qaradawi and the Wahabi – Brotherhood’s media war
Advertisements
Filed under: Al Qaeda, AngloZionist Empire, Arab Zionists, GCC, IRAQ, ISIL, Jordan, Mattis, Nasser Kandil, Trump, US Foreign Policy, USA, War on Syria, Wars for Israel, Zionist entity |
Reblogged this on penelopap.