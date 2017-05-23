نارام سرجون: هل يهتز عرش الرب وتهتز من تسمى خير أمة ؟؟ الأصنام تكسر النبي

تاريخ النشر : 2017-05-23 12:40:11

ل حطم الأصنام البشرية التي كانت ترى الباطل وتسمع الباطل ولاتتحرك ولاتثور ولا تمتشق السيوف لتعيد العدل الاجتماعي وتبعد خطر تجار القوافل الجشعين

وحرك الركود في الرؤوس وأوقد الروح فيها وقادها في اعصار عظيم اقتلع الملوك والأباطرة وشيوخ العزى واللات وشيوخ هبل

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