سعر قطر 400 مليار قبضها ترامب

قطر تواجه ثاني اخطر ازمة في تاريخها.. حملة “رباعية” سعودية مصرية اماراتية بحرينية تربطها بالإرهاب.. ما مدى صحة وجود سيناريو للتغيير بضوء اخضر “ترامبي”؟ وهل يعيد تاريخ الانقلاب نفسه؟