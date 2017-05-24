Azmi Bishara: The MOSSAD “Arab” thinker

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Filed under: Arab Spring, Arab Zionists, Brotherhood, Egypt, Egypt's Army, Hezbollah, MOSSAD, Palestine, Qatar, War on Syria, Zionist entity | Tagged: Azmi Bishara |
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