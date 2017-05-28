غزوة البقرة الحلوب وأسرار الأرقام .. من الذي دفع الجزية لترامب؟؟

حتى الأميريكون فاجأتهم غزوة البقرة الحلوب كما فاجأ تهاون السادات وقبوله السريع بشروط اتفاقية السلام الوفد الاسرائيلي بقيادة مناحيم بيغين .

تم جمع هذه الجزية من شعب نجد والحجاز (الذي يسمونه الشعب السعودي) بالمليم والريال