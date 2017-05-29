ترامب العرب: المقايضة الكبرى أم الخيبات الكبرى؟

وهي منفصلة عن لوبيات النظام الإماراتي والقطري

وهنا ستتمثّل الخيبة الكبرى. لن تشن أميركا حرباً على إيران أو اليمن أو لبنان، من أجل تحقيق «رؤية» ابن سلمان.

كلّما كبرت التوقّعات والطموحات كلّما كبرت الخيبات

أضعف رئيس لأميركا بحكم المصاعب الداخليّة التي يواجهها

أميركا على أي تحالف آخر — حتى في ظل رئاسة أوباما نفسه.