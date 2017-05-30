بعد قمة الرياض… السعودية مخازن وقطر نتوء في مهبّ الريح!

استدعاء القيصر الروسي لولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والذي سيقابل سيد الكرملين اليوم الثلاثاء، حيث سيقوم الرئيس الروسي بإبلاغه رفض روسيا القاطع لموافقة آل سعود على إقامة قواعد لنظام ثاد الأميركي للدفاع الجوي الصاروخي باعتباره تهديداً مباشراً وخطيراً للأمن القومي الروسي