القبائل تناطح القبائل في موسم التكاثر .. هل بدأ مشروع ترامب من قطر؟؟

ترامب لايريد ضرب الجيش السعودي الجبار بل من الواضح أن ترامب يريد حلب كل القطيع الخليجي حتى آخر قطرة وحتى يخرج الدم من الضروع من شدة العصر

وتخلص الى أن لاأفق بعد اليوم في حربي سورية واليمن بعد دخول العامل الروسي وأن صفحة الاخوان المسلمين والمشروع الاسلامي يجب أن تطوى في هذه المرحلة لفشلها ولم يعد مجديا انتظارها فالأخوان قدموا أقصى مايقدرون عليه وهذا هو أكبر مايقدرون عليه