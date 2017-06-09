أرادوا التحرّش بإيران… فوجدوا تركيا؟

يونيو 9, 2017

ويصير السؤال عن الخطوة التالية ما لم تستسلم قطر

وإذ بتركيا تفعّل اتفاقيتها العسكرية مع قطر وتلوّح بالتدخل إذا تعرّضت قطر للخطر.

وها هي حساباته بعد خسارة الخمسمئة مليار تضعه في مستنقع جديد، فإن غامر عسكرياً سيجد الأتراك أمامه وليس الإيرانيين

ستتحول لقاعدة إسناد لكل خصوم السعودية في الخليج من البحرين إلى اليمن