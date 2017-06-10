الحدود العراقية السورية: «الوعد الصادق»… و»سنكون حيث يجب أن نكون»

يونيو 10, 2017

وفي بلادنا لم نعتَدْ أن يرسم لنا أحدٌ خطاً أحمر

«سنكون حيث يجب أن نكون»

مقابل نقل جبهة حربه نحو إيران ولبنان

لرسالة واحدة، القضية تتلخص ببند واحد: لا تقتربوا من خط الحدود من الضفتين

«أعلى ما في خيلكم اركبوه»

وهكذا تعاهد الرجال والرجال، من العراق وسورية ولبنان وإيران وصدقت معهم روسيا وعدها وعهدها، فترجمت بالقرار ما قالت بالشعار، السيادة في سورية سورية وفي العراق عراقية، وما يقوله الأميركيون استحمار واستعمار،

إن تسلل داعش إلى البادية قضية أمن قومي روسي،