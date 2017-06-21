دبلوماسيات الخروج بإسقاط الطائرات .. من سوخوي تركيا الى سوخوي سورية

ميريكا

تجد نفسها اليوم تخسر كل رهاناتها ووعودها وأوراقها وتجد أن من يكسب الحرب هم خصومها الذين هزمتهم منذ عقدين

خرجت أميريكا من النادي في الظلام وقررت أن تكون كما كانت منذ قديم عهدها وميلادها عصابة تلعب لعبة قطاع الطرق