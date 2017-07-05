معالي الوزير… النازحون قبل سورية لا يثقون بكم

يوليو 5, 2017

أنتم تتاجرون بقضية النازحين أيضاً سياسياً، تريدونهم سبباً للتسوّل الخارجي والمكرمات الملكية،

فخرج بعضكم يقول، ما دام النازحون مع النظام فليرجعوا إلى سورية