حروب الغاز: سورية وقطر وقمّة بوتين ترامب Updated

يوليو 7, 2017

قرن النفط

قرن الغاز

الحرب على سورية هي أولى حروب الغاز

حليفيها الروسي والإيراني

عن موقعها الجغرافي بين تركيا بامتدادها الأوروبي وبين الخليج من جهة، وموقعها على البحر المتوسط من جهة مقابلة، ما يمنح قيمة استراتيجية لأنابيب النفط، العابرة فيها وكانت قطر وتركيا لاعبين محوريّين في هذه الحرب كواقفين على طرفي الأنبوب الواصل من منابع الغاز القطري نحو أوروبا بتمويل ألماني