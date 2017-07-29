جيش القيامة الفلسطيني فاوضونا أو انتظروا جيش محمد والمسيح

لن نكون قادرين على السيطرة على الوضع

إن تبلور الانتفاضة وتجذّرها في الضفة الغربية سوف يؤدي الى نشوء قيادة فلسطينية جديدة وشابة لا تلتزم بما تلتزم به القيادة الفلسطينية الحالية برئاسة أبو مازن.