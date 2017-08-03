مزارع شبعا وجرود عرسال

أغسطس 2, 2017

ولا تقوم بها إلا وحدات منتقاة نادرة لدى الجيوش

هو التحرّك من أدنى إلى أعلى

الإصرار على التقدّم من أدنى إلى الأعلى، لم يكن للمباغتة ومخالفة التوقع لدى عناصر النصرة باختيار النقاط الصعبة لبدء الهجوم، وفقاً للقراءة «الإسرائيلية»، بل لأنّ الحرب في المزارع ليست فيها إلا فرصة التقدّم من تحت إلى فوق، فـ «الإسرائيلي» في المرتفعات