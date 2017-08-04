السعودية تنزل عن الشجرة

أغسطس 4, 2017

وعنوانه القبول بما رسمه التفاهم الروسي الأميركي تحت سقف أنّ المعركة مع الدولة السورية وجيشها ورئيسها قد انتهت

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