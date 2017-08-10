من قال إنّ فنزويلا لا تعنينا؟ 

فقد ذهبت فنزويلا في مواقفها دفاعاً عن الحق إلى حيث لا يمكن أن يسامحها أطراف هذا الحلف، فبينما كان حكام العرب يطلبون من القيادات «الإسرائيلية» في حرب تموز 2006 وحرب غزة 2008، المزيد من القتل والخراب والدمار، ومعهم بعض اللبنانيين، أملاً بكسر المقاومة، وقفت فنزويلا لتطرد السفير «الإسرائيلي» وتعلن وقوفها الحازم مع لبنان وفلسطين ومقاومتهما وشعبهما. ويوم دقت ساعة الحرب على سورية لم تتوان فنزويلا عن إشهار موقفها الحازم والحاسم، ولذلك لا يمكن لنا نسيان هذه الوقفات ولا مبادلتها إلا بمثلها، بإعلان الوقوف مع فنزويلا وقيادة الرئيس مادورو.