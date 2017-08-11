عودة عنيفة للدور الأميركي التخريبي في لبنان

الجميع يعرف أنّ حزب جعجع محدود الأثر وهامشيّ

ألا تُعتبر دعوة سعيد إلى «الحجّ» إلى القدس في هذا الوقت بالذات انسجاماً مع مشروع إلغاء القضية الفلسطينية؟