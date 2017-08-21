الحرب النفسية خطّة حرب لا ترفاً ولا حذاقة

أغسطس 15, 2017

أنها تصيب العقيدة العسكرية «الإسرائيلية» التي أسّسها بن غوريون على نظرية امتلاك كلّ سلاح فتاك تعويضاً عن قصور الجغرافيا في منح «إسرائيل» فرص خوض حرب متكافئة مع جيوش المنطقة، فكانت القنبلة النووية هدف بن غوريون لحماية «إسرائيل»،