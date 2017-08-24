التعاون التركي الإيراني ومشهد إقليمي جديد

صار لهذا التلاقي عنواناً متصلاً بالمصالح العليا للدولتين، وصار توجيه رسالة شديدة القوة للقيادات الكردية برسم خط أحمر بوجه محاولات الانفصال، يستدعي بحكم تداخل الملفات أن ترتضي تركيا بقيادة معركة إنهاء جبهة النصرة والتعهّد بالانسحاب من سورية لحساب الدولة السورية مقابل التعهّد الإيراني، بضمان إنهاء خصوصية كردية أمنية وسياسية على الحدود،