«إسرائيل» منعزلة وإيران تتوسّع بعد تركيا… علاقات إيرانية سعودية

أغسطس 24, 2017

بل لأنّ الخيارات محدودة، ومحكومة بين حدّي التوقيع على التفاهم أو الذهاب للحرب الشاملة.

متجاهلين الخيارات المحدودة أمام واشنطن، ومتجاهلين الفرق بين الرغبات والقدرات،

ذهب هؤلاء

بالتوهّم بموافقة روسية على الغارات «الإسرائيلية» التي استهدفت، كما قال «الإسرائيليون» حزب الله،

وفاتهم التساؤل

ومثله الردود السورية على «إسرائيل»

فإنّ كانت حركة حزب الله وسورية قد تمّت برضا روسي، فهذا يسقط وهم المكانة التي يفترض هؤلاء بأنها لـ«إسرائيل» لدى روسيا،

فهذا يعني أنّ الاعتراض كان شكلياً،

محدودية القدرة على التأثير

ولوية التعاون مع سورية وحزب الله كمصلحة روسية عليا،

وفي الحالين لن تنال «إسرائيل» ما تبغيه من روسيا للحصول على الأمان الذي تريده في سورية، سواء من جانب الدولة السورية أو لجهة مستقبل دور حزب الله