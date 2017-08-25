The Five Seas Region: President Assad’s vision, the West and the And the camouflaged ِArab uprisings – منطقة البحار الخمسة: رؤية الرئيس الآسد، الغرب والحراك العربي المرقط

أنيس النقاش في اللقاء السياسي : التحولات السياسية في العالم الإسلامي
Published on Feb 10, 2016
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التحولات الإستراتيجيه ف المنطقه
Published 2010 – Almanar 1 of 4
Published 2010
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العالم في نهاية العقد الأول
ANB 1 of 5
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الثورة العربية .. وجهة نظر وأبعاد أخرى .. أنيس النقاش
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Filed under: Al Qaeda, AngloZionist Empire, Anis naqash, Arab Spring, Color Revolutions, Creative Chaos, Egypt, ISIL, Libya, March 14 Movement, regime change, Syrian opposition, The 5 Seas Region, Tunis, US Foreign Policy, USA, War on Syria, Yemen, Zionist entity |
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