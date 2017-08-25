The Five Seas Region: President Assad’s vision, the West and the And the camouflaged ِArab uprisings – منطقة البحار الخمسة: رؤية الرئيس الآسد، الغرب والحراك العربي المرقط

Posted on August 25, 2017 by uprootedpalestinians

 أنيس النقاش في اللقاء السياسي : التحولات السياسية في العالم الإسلامي

Published on Feb 10, 2016

التحولات الإستراتيجيه ف المنطقه

Published 2010 – Almanar 1 of 4

Published 2010

العالم في نهاية العقد الأول

ANB 1 of 5

الثورة العربية .. وجهة نظر وأبعاد أخرى .. أنيس النقاش

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Filed under: Al Qaeda, AngloZionist Empire, Anis naqash, Arab Spring, Color Revolutions, Creative Chaos, Egypt, ISIL, Libya, March 14 Movement, regime change, Syrian opposition, The 5 Seas Region, Tunis, US Foreign Policy, USA, War on Syria, Yemen, Zionist entity |

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