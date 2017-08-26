نتن ياهو يتجرّع السم ويتهيّب المنازلة الكبرى

روسيا تعتبر الوجود العسكري لمحور المقاومة في سورية مكمّلاً، لا بل معززاً للوجود الروسي هناك. كما انه عامل مساعد للجهود الروسية في توسيع الوجود العسكري والاقتصادي الروسي ليس في سورية فقط، وإنما في لبنان ايضاً.