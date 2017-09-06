خيارات بغداد: تنسيق مع دمشق… أو «العزف المنفرد»

تقضي استراتيجية بغداد في حربها على «داعش» بإنهاء وجود المسلحين في عمق البلاد (أ ف ب)

تلوح فرصة في أفق بغداد للقضاء على «داعش» غرب البلاد، لكنّ الأمر مرهونٌ بالتنسيق مع دمشق لملاقاة قواتها المتقدمة شرقاً. هذا السيناريو لن يتحقق، فحسابات السياسة أكبر من حسابات الميدان، بحسب معادلة بغداد ــ طهران، ونية حيدر العبادي بالتحوّل إلى رقمٍ في «المعادلة»