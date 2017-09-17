تحوّلات الميدان السوري ورقصة أردوغان على حبال موسكو وطهران

أولى

تحويل تركيا دولة اقليمية ذات تأثير استراتيجي في السياسات الدولية،

السبب الرئيس في ما نشهده من تحوّلات اضطرارية في السياسة الخارجية التركية، إنما يعود الى قناعة أردوغان بوصول مشروع سيده الأميركي،

يس فقط الى طريق مسدود وإنما الى الانهيار الشامل نتيجة لإنجازات محور المقاومة البطولية في مواجهته.