تفاوض لمقايضة الاستفتاء بالعقوبات

سبتمبر 30, 2017

لدرجة وصفها البعض بالكمين الذي نُصب للبرزاني للسير بالاستفتاء والوقوع في الفخ

الأوروبيون الذين رعوا تاريخياً وتقليدياً المشروع الكردي في العراق

حربه الطويلة والفاشلة على سورية، لا يستطيع تحمل مغامرة عشر سنوات لحرب طويلة فاشلة أخرى تفكّك العراق وتركيا،