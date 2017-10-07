إسرائيل» والارتباك الاستراتيجي

استهلكت أميركا ومعها الغرب وحلفاؤها في المنطقة طاقتهم السياسية والعسكرية والمالية كاملة لفرض تحولات لصالحهم في المنطقة، بصورة لم تحدث من قبل، وكانت النتيجة الفشل.

وبالمقابل صعدت مكانة إيران كقوة إقليمية حاسمة ووازنة، تسجل اقتراباً من لحظة الاعتراف بها كقوة إقليمية أولى تتقدّم على مكانة إسرائيل نفسها، وحلفاء واشنطن الآخرين وخصوصاً تركيا والسعودية.