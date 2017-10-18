 الصاروخ السوري في الأجواء اللبنانية

ليفاجأ «الإسرائيليون» بصاروخ سوري يستهدف طائراتهم، التي قالوا إنها كانت في جولة روتينية للتصوير في الأجواء اللبنانية، ويقولون بصراخ مرتفع، إنّ هذا الاستهداف الخطير هو تجاوز لخطوط حمراء لا يمكن قبوله

فالذي قامت به الدفاعات السورية سيتكرّر حكماً،

وسيكون على «الإسرائيليين» مع التكرار

إما أن يختاروا سياق التصعيد وصولاً لخطر مواجهة تخرج عن السيطرة، أو الالتزام بخط الردع الجديد، والسعي لتقديم ضمانات بعدم استخدام الأجواء اللبنانية لأيّ عمل ينتهك السيادة السورية