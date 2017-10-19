عصام زهر الدين ومرزوق الغانم
أكتوبر 19, 20
ناصر قنديل
– معادلة غير مفهومة تستولي على المشاعر المتناقضة، فمن جهة بدموع الوداع لترجّل فارس ورحيل بطل كاللواء عصام زهر الدين. وهو يكتب سيرة صمود سورية وأسطورة نصرها وملحمة قادة يكتبون بالدم، معادلة خوارزمية لوصفة النصر، القادة في الصف الأمامي للحرب شهداء تعادل صناعة نصر الوطن، ومن جهة مقابلة نبض فرح بكلمات رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في بطرسبورغ وهو يتوجّه للوفد البرلماني الإسرائيلي بكلماته الصارخة وهو يقول «احزم حقائبك وارحل يا إرهابي يا قاتل». لكن في العقل البارد، وحيث تشتعل الشرارة الأولى للعواطف الحارة، للحدثين رسالة واحدة، إنّه زمن الروح الحية لمقاومة تنبض في العروق، لم تنجح الفتن ولا سياسات الترويض والتطبيع والحروب بقتلها.
– في بلد قدّم عشرات الآلاف، بل مئات الآلاف من الشهداء ليحيا، لا يتقدّم خبر استشهاد اللواء عصام زهر الدين فيه إلا كتفسير لسرّ النصر، حيث القادة يُستشهدون كبشارة للنصر الذي يتقدّم، بمثل ما كان وقع أقدام القادة والجنود يرسم التقدّم في الجغرافيا السورية من موقعة إلى موقعة ومن ملحمة إلى ملحمة، وحيث صورة الشهيد يلاقي رفاقه الذين قدموا عبر البادية لفك الحصار عن مطار دير الزور وهو يهتف لهم كأبطال فاتحين في يوم الفتح العظيم، تلاقي صورته وهو يحمل أحد الجنود الجرحى في إحدى المعارك على كتفه ويمضي به وسط النار والدخان والركام. كما ترتسم صورة سورية وجيشها، فوق أكذوبة العصبيات والمناطق والطوائف، وأسطورة النصر السورية بمحطات البطولة مليئة بمئات الحكايات عن خريطة الدم ترسم وحدتها، وعن فاتورة الشهادة الغالية مهراً لنصر، نصر عظيم يولد من رحم عظيم الصبر وعظيم الألم، ومهر النصر العظيم لوطن عظيم لا يمكن أن يكون أقلّ من دماء قادة عظام.
– في بطرسبورغ، حيث يحتشد عشراتُ رؤساء البرلمانات في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي وحيث الحال الرسمية العربية في أسوأ ما مرّ عليها من تفكّك وضياع وانخراط في التطبيع مع العدو الذي يغتصب فلسطين ويستعدّ للمزيد من العدوان وحيث تعريف العدو خصوصاً في دول الخليج، يحطّ رحاله في إيران كبديل يشغل مقعد العدو، بدلاً من كيان الاحتلال وحيث الأولوية إسقاط روح المقاومة وقواها، تتفوّق وتتقدّم على كلّ ما عداها، خصوصاً حيث لا مانع من اللعب والعبث مع التطرف والإرهاب كشريك مضارب في حرب إسقاط المقاومة وحيث يُحتفل بالرئيس الأميركي المتباهي بكونه أكثر أصدقاء «إسرائيل» بين رؤساء أميركا، يُحتفل به كمخلّص وبطل بين حكام الخليج وحيث في بلادنا لا يعبّر البرلمان عما يناقض سياسة الحكومة، يخرج مرزوق الغانم من مقعده بين الحضور كرئيس للبرلمان الكويتي ولوفد بلاده المشارك في المؤتمر، وقد امتلأت رئتاه غيظاً وغضباً من كلام الوفد «الإسرائيلي» عن الإرهاب، فلم يتردّد ولم يتمهّل، ولم يقم الحسابات المريضة التي تفترضها أحوال السياسة والتحالفات والتحليلات والتأويلات، وأمسك المذياع أمامه وفي ثوانٍ قليلة خاطب رئيس الوفد «الإسرائيلي» قائلاً، «أيها الإرهابي، يا قاتل الأطفال، احزم حقائبك وارحل». وبقي يصرخ مكرّراً، ارحل، حتى رحل الوفد «الإسرائيلي».
– ليس مهمّاً تفسير وتحليل شهادة اللواء عصام زهر الدين، كما ليس مهمّاً تحليل كلمات الرئيس مرزوق الغانم، فكلتاهما تعبير عن نبض يمتدّ عميقاً بين القلب والرئة، لا يخضع للحسابات الباردة عندما تغلي الدماء الحارة لتكتب، أنّ روح المقاومة أقوى من أن تروّضها دعوات الواقعية السياسية البليدة والمتخاذلة، والعقلانية الصفراء الباهتة، وأنّ «إسرائيل» ستبقى العدو، والمقاومة ستبقى وصفة النصر، والقادة العظماء مهر الطريق المعبّد بالدماء.
Syria to Bid Farewell to “Lion of Republican Guard”
Syria is to bid farewell to late Major General Zahreddine who was martyred in Deir Ezzor Wednesday, when his convey ran over a landmine placed by ISIL Takfiri terrorists.
General Zahreddine led elite divisions of the Syrian Republican Guard, one of the fiercest and most dedicated fighting forces throughout the Syrian war of resistance against Takfiri terrorism and foreign aggression.
Well known as the “Lion of Syria” or “Lion of the Republican Guard,” Zahreddine’s forces ultimately broke the three-year-long ISIL siege over Deir Ezzor in eastern Syria, paving the way for the penultimate defeat of the terrorist group as a fighting force in Syria.
Prior to this, Zahreddine played a crucial role in liberating Aleppo from Takfiri terrorists.
General Zahreddine’s martyrdom has sent Syria into mourning. His body has arrived late Wednesday in Damascus after being flown from the Deir Ezzor Governorate.
While full details about his funeral have not been released, it is believed that his body will be transported to his ancestral village of Tarba in the Al-Sweida Governorate.
Source: Agencies
Kuwaiti Official Slams ’Israeli’ Comments at An Int’l Conference, Orders Delegates to ‘Get Out’
Kuwait’s chief lawmaker was angered by an ‘Israeli’ parliament representative’s comments on imprisoned Palestinian lawmakers at an international conference on Wednesday, Kuwait’s news agency, KUNA, reported.
Get out of the hall right now if you have an atom of dignity … You occupier, child killers, National Assembly Speaker Marzouq Al-Ghanem told parliamentarians gathered at Inter-Parliamentary Union talks in Russia.
“The saying ‘if you have no shame do as you please’ applies to the comments made by this rapist [‘Israeli’] parliament,” Al-Ghanem said.
During a discussion about the condition of Palestinian lawmakers arrested by ‘Israeli’ authorities, Al-Ghanem said that this “represented the most dangerous types of terrorism – the terrorism of the state”.
“You should grab your bags and leave this hall as you have witnessed the reaction of every honorable parliament around the world,” he said, addressing the Zionist delegation.
“Leave now if you have one ounce of dignity, you occupier, you murderer of children.”
The ‘Israeli’ delegation left the talks following the remarks by Al-Ghanem and several other parliaments in the midst of applause.
The 137th session of the IPU is currently underway in St Petersburg, Russia. The international organization sees representatives from 176 sovereign states come together for negotiations and talks.
Source: News Agencies, Edited by website team
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