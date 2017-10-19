عصام زهر الدين ومرزوق الغانم

في بطرسبورغ

يخرج مرزوق الغانم من مقعده بين الحضور كرئيس للبرلمان الكويتي ولوفد بلاده المشارك في المؤتمر، وقد امتلأت رئتاه غيظاً وغضباً من كلام الوفد «الإسرائيلي» عن الإرهاب، فلم يتردّد ولم يتمهّل، ولم يقم الحسابات المريضة التي تفترضها أحوال السياسة والتحالفات والتحليلات والتأويلات، وأمسك المذياع أمامه وفي ثوانٍ قليلة خاطب رئيس الوفد «الإسرائيلي» قائلاً، «أيها الإرهابي، يا قاتل الأطفال، احزم حقائبك وارحل». وبقي يصرخ مكرّراً، ارحل، حتى رحل الوفد «الإسرائيلي».