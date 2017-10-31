سقوط مذل لهيبة طائرة اف 35 .. الروس يكشفون السر ويتحدون (اسرائيل) باظهار صورة الطائرة التي أصابها السوريون؟

لكنهم في اليوم التالي قالوا ان طائرة من طراز ف 35 – التي تملك اسرائيل سبعة منها فقط حتى اليوم وتنتظر وصول بقية الصفقة المكونة من خمسين طائرة – قد اصطدمت بطائر وتعرضت لخلل فني وانها لن تحلق الآن حتى اصلاح الخلل