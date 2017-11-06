استقالة الحريري… والحسابات «الإسرائيلية»

«لماذا في البحرين وليبيا الآن؟ لماذا لا تزال سورية هادئة؟ أليس بشار الأسد دكتاتوراً، ويظلم الشعب السوري؟».

الذي يبتغيه نتنياهو داخل الكيان، الا انّ الهدف الأكبر، ترهيب حزب الله وإيران وتشجيع الذين يشاركون الكيان العداء لحزب الله لشحذ هممهم، وسكاكينهم!

لا يستطيع الاحتلال شنّ حرب في الشمال، لأنه يدرك تداعياتها جيداً، بعد تجربته القاسية والمريرة في حرب 2006

من هنا، تمّ النظر في قرار فرض الاستقالة على الحريري، أيّ القرار الصهيو – أميركي للسعودي بأن يُقيل الحريري، لعلّ الاستقالة تؤدّي الى ما يسعون اليه من حرب جديدة بالوكالة