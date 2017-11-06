هل الأرض تنبت دبابات في سورية؟؟ رغم الحرب .. سورية خامس قوة دبابات في العالم

خسائرنا في الحرب كانت كبيرة جدا بعدد الدبابات البشرية لأننا لم نخسر كثيرا من الدبابات الفولاذية ولكننا خسرنا قادة وجنودا كان أحدهم يعادل كثيبة دبابات