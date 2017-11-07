الحريري قيد الاعتقال

لا يمكنك، ببساطة، أن تفعل هذا. بعيداً عن التقنيات القانونية والشكليّات، رئاسة الوزراء منصب سياسي، يحمل معه مسؤولية سياسية، وليست وظيفة في شركة أو عملاً صيفيّاً. لا يمكنك أن تعلن استقالتك من عاصمةٍ عربيّة بعد أنّ تمّ استدعاؤك اليها، ثم تتلو على اللبنانيين بيان حربٍ وتخبرهم، فجأةً، أنّه قد تقرّر تجنيدهم في معركة ضدّ ايران، ثم تختفي ولا يعرف أحد ما جرى وكيف.