ماذا في تفاهم بوتين ترامب؟
نوفمبر 14, 2017
ناصر قنديل
– لا تنجز التفاهمات بين الدول الكبرى بقمم طويلة بين الرئيسين، ومثل هذه اللقاءات عند حدوثها تكون علامة على عمق الخلافات من جهة وإرادة التفاهم من جهة أخرى، فتنشئ جسوراً يتابع على أساسها الخبراء والمستشارون وكبار الموظفين الدبلوماسيين والعسكريين أما التفاهمات فيصنعها هؤلاء، وعندما تتمّ وتنجز، لا تستدعي إلا ابتسامة متبادلة بين الرئيسين وإشارات بلغة الجسد، وتبادل بعض الكلمات التأكيدية على العزم والصدقية في السير بالتفاهمات بالرضا والقبول. وهذا ما رأيناه في القمم السابقة الطويلة بين رئيسَيْ أميركا وروسيا، وما رأيناه مع بيان التفاهم الورسي الميركي الأخير والقمة عاأأيناه في بيان التفاهم الروسي الأميركي حول سورية، و«القمة عالماشي وعالواقف وعالجالس»، مع تربيت على الكتف وشدّ بالأيدي وابتسامة ونظرات متبادلة.
– التفاهم حول سورية لا يمكن أن يتحقق من دون تفاهم شامل على ثلاثة ملفات رديفة مرتبطة عضوياً به، أوّلها تفاهم حول الملف المؤرق لواشنطن المتمثل بصواريخ كوريا الشمالية وملفها النووي العسكري، قوامُهُ التمسك بالتفاهم على الملف النووي الإيراني كنموذج صالح للتطبيق مع كوريا الشمالية، بدلاً من التصعيد بوجه إيران الذي يقول لزعيم كوريا إنّ امتلاك الصواريخ النووية هو ضمانته لعدم التعرّض لما تتعرّض له إيران، بينما المطلوب العكس، أن يرى الكوريون أنّ مثال إيران نموذج جاذب بما تناله من ميزات ومن أدوار ومن انفراج في العلاقات، لأنها تلتزم سقوف التفاهمات الدولية، وأنّ الضمانات المحيطة بالتفاهم الذي وقعته تجعله غير قابل للاهتزاز، وفي المقابل يرتبط التفاهم حول سورية بالتفاهم على كيفية تخفيض حركة الاعتراض والمشاغبة من الفريقين السعودي و«الإسرائيلي»، وتشجيع الأول على الانخراط في خيار تفاوضي يؤدّي لحلّ سياسي في اليمن، وتشجيع الثاني على الانخراط بحلّ تفاوضي مع الفلسطينيين.
– إطار الحلّ في سورية ترسمه مرحلة ما بعد داعش، التي فرضت منطقها، وتسارعت عناصر الضغط المصاحبة لها، في أسئلة سبق وقدّم السفير الأميركي السابق في سورية روبرت فورد أجوبة استباقية عليها، بقوله إنّ على واشنطن ضمان مشاركة الأكراد في الحلّ السياسي السوري، والاستعداد للخروج الأميركي العسكري من سورية، وإلا فالذهاب إلى حرب شاملة، كان يفترض بمن يريدها أن يخوضها تحت عناوين جاذبة أكثر من دعم انفصال الأكراد، وخير لواشنطن أن تتعهّد موسكو الحلّ في سورية، وهو حلّ تحت سقف سياسي عنوانه الانتخابات بعد دستور جديد، كما نصّ القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتوافق روسي أميركي.
– الدور التركي شمالاً عنصر هامّ من وجهة النظر الروسية كضمان للتعاون في إنهاء جبهة النصرة من جهة، وتلازم الحلّ للمشاركة الكردية في الحلّ السياسي بقبول تركي، يضمن انسحاباً تركيا لاحقاً من سورية وفق معادلة الاطمئنان للأمن القومي التركي، وفي المقابل فالدور الإيراني جنوباً ليس موضع مساومة روسي لإرضاء الأميركيين و«الإسرائيليين». فقد سبق وقال الرئيس الروسي لرئيس حكومة الاحتلال قبل شهرين إنّ إيران تملأ فراغاً إقليمياً في سورية ومشاركتها في الحلّ السياسي يجعل حضورها إيجابياً، حتى بالنسبة لخصومها، لأنه يشاركها بتحمّل مسؤولية حفظ الاستقرار، والحرص على التوازن في التعامل مع المكوّنات السورية.
– رغم كلّ ما يبدو من مؤشرات الحروب، وإشارات التصعيد، لا يمكن تجاهل معاني إعلان موسكو وواشنطن عن تفاهم وصفاه بالتاريخي، ولا تجاهل التراجع الكردي في العراق عن الانفصال بزمن قياسي من دون تحرّك لحرب أميركية و«إسرائيلية» وسعودية كانت وحدها فرصة حرب لها أفق، ولا كذلك تجاهل التراجع السعودي أمام لبنان، والتراجع السعودي في ملف حصار اليمن، والحاجة للنظر نحو حال الاستنفار «الإسرائيلية» والاعتراض على مضمون التسويات، والحديث عن العزم على التدخل حيث تدعو المصلحة «الإسرائيلية» التدخّل، بصفته تكراراً لما سبق وقاله «الإسرائيليون» مع توقيع التفاهم على الملف النووي الإيراني.
– كثيرون في واشنطن يقولون اليوم إنّ تعزيز الدور الإيراني الإقليمي كضامن للاستقرار، هو أكثر من مجرد رسالة تشجيع لكوريا الشمالية لقبول لغة التسويات، بل هو استثمار على العلاقة بقوة صاعدة والاستعداد للتعامل مع تراجع الحلفاء التقليديين الذين يعيشون زمن الأفول رغم المكابرة والإنكار وما فيهما من حفلات جنون.
November 11, 2017
President Trump and President Putin today, meeting on the margins of the APEC conference in Danang, Vietnam, confirmed their determination to defeat ISIS in Syria. They expressed their satisfaction with successful US-Russia enhanced de-confliction efforts between US and Russian military professionals that have dramatically accelerated ISIS’s losses on the battlefield in recent months. The Presidents agreed to maintain open military channels of communication between military professionals to help ensure the safety of both US and Russian forces and de-confliction of partnered forces engaged in the fight against ISIS. They confirmed these efforts will be continued until the final defeat of ISIS is achieved.
The Presidents agreed that there is no military solution to the conflict in Syria. They confirmed that the ultimate political solution to the conflict must be forged through the Geneva process pursuant to UNSCR 2254. They also took note of President Assad’s recent commitment to the Geneva process and constitutional reform and elections as called for under UNSCR 2254. The two Presidents affirmed that these steps must include full implementation of UNSCR 2254, including constitutional reform and free and fair elections under UN supervision, held to the highest international standards of transparency, with all Syrians, including members of the diaspora, eligible to participate. The Presidents affirmed their commitment to Syria’s sovereignty, unity, independence, territorial integrity, and non-sectarian character, as defined in UNSCR 2254, and urged all Syrian parties to participate actively in the Geneva political process and to support efforts to ensure its success.
Finally President Trump and President Putin confirmed the importance of de-escalation areas as an interim step to reduce violence in Syria, enforce ceasefire agreements, facilitate unhindered humanitarian access, and set the conditions for the ultimate political solution to the conflict. They reviewed progress on the ceasefire in southwest Syria that was finalized the last time the two Presidents met in Hamburg, Germany on July 7, 2017. The two presidents, today, welcomed the Memorandum of Principles concluded in Amman, Jordan, on November 8, 2017, between the Hashemite Kingdom of Jordan, the Russian Federation, and the United States of America. This Memorandum reinforces the success of the ceasefire initiative, to include the reduction, and ultimate elimination of foreign forces and foreign fighters from the area to ensure a more sustainable peace. Monitoring this ceasefire arrangement will continue to take place through the Amman Monitoring Center, with participation by expert teams from the Hashemite Kingdom of Jordan, the Russian Federation, and the United States.
The two Presidents discussed the ongoing need to reduce human suffering in Syria and called on all UN member states to increase their contributions to address these humanitarian needs over the coming months.
Vietnam, Danang, November 10, 2017
source: http://en.kremlin.ru/supplement/5252
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