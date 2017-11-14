 ملاحظات عاجلة على مقابلة سعد الحريري ….سامي كليب

Posted on by martyrashrakat

اولا : طمأنت الناس جميعا أنه على قيد الحياة بعد الشائعات الكثيرة ..

ثانيا : اكدت انه محتجز ومنهار جسديا ونفسيا وأنه اثار الشفقة اكثر مما اقنع مشاهديه (والله مسكين) ثالثا: ان احتمال التراجع عن الاستقالة ممكن لو استطاع الى ذلك سبيلا،.لكنه لن يستطيع الا بضغط دولي هائل على المملكة وهذا قد لا يحدث ذلك ان الدعم الدولي للأمير محمد يبدو كبيرا وان الملك سلمان قد يسلم العرش قريبا جدا الى ابنه .. رابعا: ان حياته وحياة عائلته في خطر ويناشد ضمنيا رئيس الجمهورية الاستمرار في مساعيه خامسا: ان المشكلة هي اليمن وليس أي شيء آخر …وهذا جوهر النأي بالنفس سادسا: ان لهجته حيال حزب الله وايران كانت اقل قسوة من بيان الاستقالة ..لكنه استمر في تحميلهما المسؤولية ، وهذا كان منتظرا . سابعا تحدث مرات عديدة عن “الصدمة”…هل يعقل أنه لم يعرف كم كانت الصدمة سلبية وخطيرة على شعبه؟؟ وهل يعتقد فعلا ان هذه الصدمة ستجعل حزب الله يقف في الطابور غدا ليسلم سلاحه ؟ ثامنا : اذا كان لا يريد توريط نفسه بشكر كل الذين دعموه من محور الممانعة، ألم يكن ضروريا شكر الرئيس نبيه بري على الاقل؟؟ اما شكر المفتي دريان فله أسبابه المهمة ، ذلك أن سماحته قال ما ينبغي قوله وعمل أكثر مما يستطيع في خلال الايام العصيبة الماضية لحماية الحريري وعدم احراج السعودية.. تاسعا: هل يصدق فعلا أنه يتحدث عن النأي بالنفس، وهو نفسه مقيم في باد غير بلده واستقال منه؟؟ … عاشرا: حسنا فعل بطمأنة اللبنانيين حيال اسرائيل ، وبان الحوار السياسي هو الاساس في الداخل ومع ايران وليس اي شيء آخر عاشرا : تبين ان الضغوط الدولية التي مورست مع جهود لبنان الرسمي، ساهمت في ظهوره منعا لمزيد من احراج السعودية خصوصا بعدما تسربت معلومات عن مقربين من عائلة الرئيس تتحدث عن خطر على حياته .. احد عشر: برهن الحريري رغم كل ما يمكن ان يكون قد تعرض له ، انه لا يزال رجل حوار ويريد الحوار لحل المشاكل …بما في ذلك مع الجناح السياسي لحزب الله ( لا ادري كيف سيفصل الجناحين لكن كلامه لافت بهذا المعنى) اثنا عشر : بولا يعقوبيان بدات اسئلتها القوية كلبوة ومارست احترافا مبيرا في القسم الاول ، ثم فجأة هدأت ..وتغيرت . هل شفقت على الرئيس أم طلب منها التهدئة … انا شخصيا اتمنى عودة الحريري وكل لبناني الى وطنه لكني لو كنت مكانه واستطعت، لا اعود الى لبنان ولا ابقى في السعودية لأنه بات مكشوفا أمنيا. أطلب مساعدة وحماية دولة غربية صديقة ….من سيمنع طرفا ثالثا من الاعتداء عليه وتحميل المسؤولية لخصومه ؟ ألم تفعل اسرائيل ذلك سابقا؟؟؟ اليست الفتنة مطلوبة ؟ اجزم أن الحريري في خطر وانه لن يعود خلال يومين كما قال …..واجزم ان لبنان قد يتعرض لضغوطات مالية كبيرة وعسى الا ترافقها خضات أمنية ….. والله أعلم ……وحمى الله لبنان والحريري وكل مواطن آخر. كفانا .. أخيرا ، لم يكن قرارا صائبا عدم بث المقابلة على كل الاقنية ، لان كل اللبنانيين حضروها على المستقبل …..وكل اللبنانيين كانوا بانتظارها …. تماما كما لم يكن صائبا ان يخص الحريري فقط تلفزيونه بالمقابلة ..كان عليه كرئيس حكومة ان يدعو صحافيين من كل التلفزات الكبيرة وعقد لقاء موسع … فهل كان القرار بيده ؟؟؟؟ الله اعلم … هذا تحليلي الاولي للمقابلة ، لكني سأقراها بامعان وأقدم تحليلا اعمق واشمل قريبا …..

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Filed under: Hariri, Hezbollah, Lebanon, MBS, Michel Aoun, Sami Klaib, Saudia |