سيناء والخطة «الإسرائيلية» المزدوجة

نوفمبر 29, 2017

لكن المهمة المباشرة كما تقولها الوقائع هي إخلاء سيناء من شعبها وأهلها وتهجير سكانها المصريين إلى عمق مصر وقد صار كلّ شيء واضحاً

هجوم داعش على المواطنين في سيناء، قال ما لم يقله التقرير، فبمستطاع «إسرائيل» فعل شيئين دفعة واحدة، نقل عناصر داعش المشتتين بعد خسارة الجغرافيا في سورية والعراق إلى سيناء عبر تجميعهم على خطوط الحدود السورية مع الجولان ونقلهم من هناك إلى سيناء، وإعادتهم بالعكس للتسلل للعمق السوري من جبهة الجولان، انطلاقاً من القاعدة الجديدة البديلة في سيناء،