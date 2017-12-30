أردوغان يوجه دعوة للروس والسوريين لتحرير ادلب.. والعاصفة ستلبي الدعوة!!

الا أن السنوات التي ناور فيها في الأحداث السورية والنتائج التي وصل اليها تدل على أن أدق وصف يلخصه أن تاريخه هو تاريخ من الوقوع بالفخاخ التي نصبها لغيره ..

فهو الشخص الذي انقاد الى لعبة نصب جميع الفخاخ السياسية ووقع فيها جميعا ولايكاد يخرج من فخ الا ويقع في الذي يليه .. وهو في طريقه الى الفخ الأكبر الأخير الذي ينتظره في تركيا نفسها

.. وطبعا ينظر المتابعون لهذا الخروج من الفخاخ على أنه عبقرية سياسية وشجاعة في المناورة .. رغم أن ماحصده هو الهواء وماسينبت في أرضه هو الموت والحروب التي نثر بذورها في الشرق الذي تدور فيه الرياح العاتية والتي عادت بالبذور الى تركيا .. وستطلع أشجار الشرور فيها مهما طال الزمن ..