هل تنقل ايران وروسيا المعركة الآن الى أرض الخصوم؟؟ الحكومة العالمية في أشرس معاركها

من هزم في سورية عام 2017 لم يكن داعش بل قرار الحكومة العالمية التي صنعت القاعدة الاسلامية الجهادية لتدمير الخصوم .. وهي الحكومة الخفية التي صنعت تفجيرات نيويورك واجتاحت العراق وافغانستان وصنعت الربيع العربي .. لتنطلق نحو الحلقة الاخيرة من الهجوم على بقية العالم لتنهي القرن الواحد والعشرين بانهاء التاريخ الذي بشرت بنهايته والتي تتجسد بحكومة واحدة عالمية يخضع لها كل البشر وتحولهم الى عبيد وروبوتات .. والى خيول لاتشبه الخيول ولاتشبه الأبقار .. خيول لاتصهل بل تنبح أو تعوي .. وابقار تقرأ القرآن .. وترتل الصوات في الكنائس ..

ولكن الوحش لايعلم أن هذا السيناريو تنتظره ايران منذ أن تولى ترامب ولايته لأنه كان يقول انه سيكسب الصراع مع ايران من دون حرب وسيلغي الاتفاق النووي .. وكانت تحركاته مع اسرائيل ودول النفط تشبه تحركات اوباما بين تركيا ومصر عند توليه الرئاسة والتي فهم منها أنه سيعتمد على هاتين القوتين في نظرته الاستراتيجية العليا .. وطبعا كان يجهز الموجة الاسلامية من استانبول الى القاهرة ونشرها من سوريا الى تونس حول خط استانبول القاهرة

سننقل المعركة الى داخل ايران

اميريكا التي تحطمت أسنانها في سورية حضرت نفسها من خلال تحطيم اسعار النفط لخلق ازمات اقتصادية في روسيا وايران .. ولكنها لم تعمل حسابا لما خططه الخصوم وغالب الظن أنها ستخوض آشرس معركة لها وربما آخرها على أرض صديقة لها وليس في أرض أعدائها في ايران وفي روسيا .. وهذا ربما ما كان الروس والايرانيون يعملون عليه قبل أن يصل ترامب وفريقه الى السلطة عندما أدركوا ان الغاية من الضغط الاقتصادي هو خلق بيئة لروبوت ثورات في روسيا وايرا