نصرالله: المقاومة ستقف بحزم مع الجيش لمنع بناء الجدار «الإسرائيلي»

تحذيرات لبنان لـ»إسرائيل» جدّية
وفي موضوع الجدار الذي تنوي «إسرائيل» بناءه على الحدود، قال السيد نصرالله: «هناك 13 نقطة متنازَع عليها بين لبنان و»إسرائيل»، ولا نعترف بوجود أرض «إسرائيلية»، هي أرض فلسطينيّة متنازَع عليها. و»إسرائيل» أبلغت يونيفيل أنّها تريد أن يبني جداراً في النقاط المتنازع عليها، والدولة اللبنانية رفضت أيّ إجراءات «إسرائيلية» في هذه النقاط، وأُبلِغ «الإسرائيليون» عن طريق يونيفيل هذا الأمر، والجيش أعلن أنّه جاهز لمواجهة التجاوزات»، وأعلن وقوف المقاومة بحزم إلى جانب الدولة والجيش، ودعا «الإسرائيليين» إلى أخذ تحذيرات لبنان بمنتهى الجدّية، مؤكّداً أنّ لبنان سيكون موحّداً خلف الدولة والجيش لمنع «إسرائيل» من التصرّف في النقاط المتنازع عليها.
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Filed under: AngloZionist Empire, Hezbollah, land theft, Lebanon, Lebanon's army, Michel Aoun, Nasrallah, Palestine, This is Zionism, Water theft, Zionist entity |
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