«زلّة» باسيليّة جديدة: حزب الله يُدفِّع لبنان الثمن!

هو أحد هادمي نظام ما قبل الطائف، وأحد صانعي ما بعده، وممثل الشيعة الأول في الدولة، وحليف لإيران من قبل أن يولد حزب الله، وحليف لحافظ الأسد، وأحد أركان مقاومة إسرائيل،

من لم يفز بانتخابات يوماً، وبويع لرئاسة التيار بلا اقتراع،

وأحد الذين أمّنوا الغطاء السياسي لمنع بقاء القوات المتعددة الجنسيات في لبنان في النصف الأول من ثمانينيات القرن الماضي، وأحد الذين أسقطوا اتفاق 17 أيار،

بري هو كل ذلك، قبل أن يكون «حليف حزب الله».