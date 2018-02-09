الأميركيون يصعّدون و«الإسرائيليون» تحت عباءتهم.. كلمة السرّ حصة أميركية من النفط والغاز في المتوسط

فبراير 9, 2018

ستحالة تحمّل فاتورة المواجهة المفتوحة

أنّ موعد الرقة وسواها شرق الفرات لن يكون بعيداً عن موعد ما بعد إدلب، كما لم يكن موعد إدلب بعيداً عما بعد البوكما