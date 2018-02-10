منعطف كبير وربما ما خفي أعظم ….اسقاط الطائرات ليس أمرا عابرا

لكن لم تمض سنوات حتى واجهت مقاومة أشرس وأكثر تدريبا.

وباعتراف تقرير فينوغراد، خرجت مهزومة من لبنان في العام ٢٠٠٠ ثم، وخصوصا في العام ٢٠٠٦. لا يزال العالم يذكر مجزرة دبابات الميركافا في وادي الحجير اللبناني وهروب الجنود كالفئران وهم يبكون.